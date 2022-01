Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 72451 Karma: 34949 Une mamie de 88 ans sur teste l'hoverboard





88-Year-Old Great Grandma Rides a Hoverboard || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 15:51:37

Gog077 Re: Une mamiei de 88 ans sur un hoverboard 0 #3

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1241 Karma: 627 Il y a pas d'âge pour kiffer la vie. Ça sert à rien de vivre vieux si c'est pour se faire chier !

Contribution le : Aujourd'hui 16:54:32