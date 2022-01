Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un cheval casse une clôture + Bateau gelé

Un cheval casse une clôture





Feuding Horses Send Fence Post Flying || ViralHog



Un bateau recouvert d'une belle couche de glace après une tempête





Ship Heavily Covered in Ice After Storm || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 15:53:27

Surzurois Re: Un cheval casse une clôture + Bateau gelé



2/ Oh bordel vlà le boulot pour dégager toute la glace 1/ la puissance du coup de patte2/ Oh bordel vlà le boulot pour dégager toute la glace

Contribution le : Aujourd'hui 16:39:29

Jinroh Re: Un cheval casse une clôture + Bateau gelé

Spécial K Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 5232 Karma: 7913 En des centaines de milliers d annees d evolution, lez chevaux ont vraiment la defense la pnus con du monde animal...on dirait un vieux qui fait un créneau...je mets un coupnde patte je vérifie...je recule coup de patte..encore un peu a gauche...c est bon

Contribution le : Aujourd'hui 16:52:48