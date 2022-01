Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Chien de trait

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1542 Karma: 3459 Un chien tire un garçon sur son tricycle



Grobreaker Re: Chien de trait

Je suis accro Inscrit: 21/07/2017 20:03 Post(s): 582 Karma: 331 Pauvre chien, au moins utiliser un harnais si ils s'amusent à le faire tirer le gosse

