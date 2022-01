Index des forums Koreus.com Le Bar Akhenation, pilier de bar au PMU de Marseille Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je suis accro Inscrit: 02/07/2013 17:36 Post(s): 1609 Karma: 1728 Je trouve que c'est un monument de foutage de gueule, même si malgré tout je suis bien d'accord avec lui sur certains points.



Source:



Bon déjà le titre... que vient faire l'honneur là-dedans? Passons.



Citation : Et tous ceux et celles qui s’étonnent de mes positions clivantes en se disant « fans » du groupe IAM, vous avez sûrement dû vous arrêter à « je danse le mia », mais vous ne semblez pas connaître les positions que nous défendons dans de nombreux textes depuis trente ans.

Pour ma part j'ai pu l'entendre quelques fois. Et les quelques fois où je l'ai entendu (ou lu), je trouvais qu'il fallait faire la part des choses. Un propos souvent intéressant, juste, mais pas la science infuse non plus. Sa tribune en est un excellent exemple.



Citation : Ce qui m’a motivé à clarifier mes positions une bonne fois pour toutes, c’est la tribune du Pr Grimaldi dans le JDD, qui pense que les non-vaccinés doivent être responsables et signer une attestation de refus de prise en charge en réanimation en cas d’infection due au covid-19.

J'en profite pour préciser ici que je suis d'accord avec Akhenaton là-dessus, ou au moins partiellement d'accord: je ne suis pas du tout à l'aise avec cette distinction entre patients. Question d'éthique et il a raison de mentionner le serment (d'Hippocrate). En revanche sa démonstration est foireuse. Voici mes principales critiques:



Citation : L’hôpital public est en souffrance depuis une vingtaine d’années, et les conditions de travail du personnel sont très difficiles. L’ATIH (agence technique des informations hospitalières, agence d’État) a publié son rapport 2020 en page 2 et 3.



Quel est le pourcentage de fréquentation hospitalière pour les patients covid-19 malgré toutes les déprogrammations ? 2 % ! Et 5 % en soins critiques !



Je ne minimise absolument pas la maladie, la mortalité est élevée en 2020 mais la réaction d’une partie du milieu hospitalier et médiatique a été démesurée

Alors, si, il minimise tout à fait. La donnée qu'il présente est doublement stupide:

1) C'est une moyenne annuelle.

2) On parle de part de patients et non de journées en services.



Et ça, c'est vraiment, mais alors vraiment idiot de sa part.



1) On aura compris, évidemment, que le problème avec ce coronavirus c'est le pic! Alors on a beau avoir très très très peu de patients sur toute l'année, si pendant 2 petites semaines l'hôpital est saturé à 150%, et bien c'est 50 points de trop. Cette moyenne, prise toute seule, est très peu intéressante pour juger de l'importance de cette pandémie.



2) Dans ce même rapport, qu'il n'a soit pas lu en entier, soit pas compris, il est question de "nombre de journées en service de soins critiques". Exemple: patient COVID 13,9 jours en moyenne, patient grippe 8,5 jours. Et, au fond, c'est ça qui compte: combien de temps un lit a été occupé. Qu'il eût été occupé par 15 patients, chacun pendant 1 jour, ou 1 patient pendant 15 jours, c'est la même chose. Or on a besoin de ces lits après certaines opérations, pendant une journée. Ca veut dire que ce petit patient COVID a bloqué une dizaine d'opérations. Et c'est là qu'on comprend que ce petit 5% de PATIENTS COVID en soins critiques, même si c'est une moyenne, même si c'était étalé uniformément sur l'année, ça craint. Et si on ajoute que les soins critiques fonctionnent en général à 90% de capacité, et bien c'est encore pire.



Citation : Pratique, les personnes que vous devriez viser et qui ont étrillé notre système de santé peuvent, grâce à vous, s’acheter un costume de sauveur plein de générosité.

Sans revenir sur les politiques nationales des dernières décennies en matière de santé, la France n'est certes pas du tout en tête de peloton, mais faut pas faire comme si c'était le tiers-monde. Un peu de retenue serait bienvenue. Et, cela étant dit, la France aurait une situation similaire à l'Allemagne (championne d'Europe en lits par habitant), ça n'aurait pas changé grand chose, à part retarder l'inévitable. Ce que notre ami le rappeur n'a manifestement pas compris: une pandémie, ça ne se gagne pas à l'hôpital, ce sont les politiques sanitaires en amont qui font que ça passe ou que ça casse.



Ensuite, les gens qui ont étrillé notre système de santé ne sont pas, dans leur écrasante majorité, ceux qui peuvent s'acheter un costume de sauveur plein de générosité... les premiers presque tous décédés ou à la retraite. Les seconds sont sur les plateaux de télévision.



Citation : Depuis le début, les médias ont respecté leur logique éprouvée depuis 2001, peur, slogans, peur pour plus de recettes publicitaires … Ils ne sont plus le quatrième pouvoir depuis longtemps, ils sont LE pouvoir donc ce n’est pas étonnant qu’ils soient la propriété de quelques personnes.

Je ne supporte plus ce discours... Bien que je ne sois absolument pas un fan des "médias", que je trouve dans l'ensemble incompétents, il n'en demeure pas moins que:

- nous, lecteurs, téléspectateurs, etc., voulons de l'information TOUT DE SUITE, que notre cerveau est plus intéressé par le négatif, le violent, le sexuel, le scandaleux et que nos yeux et nos oreilles attentives font vivre ces journalistes,

- alors comment pourraient-ils, ces médias, nous fournir une information rigoureuse, profonde, nuancée? C'est humainement impossible et quand bien même on l'aurait qu'on ne cliquerait pas dessus!



Je ne supporte pas cette pseudo-critique idiote du "système" alors que c'est parfaitement logique.



Et, j'en suis convaincu, si "les médias" se taisaient, qu'aurait dit Akhenaton? «Ils nous cachent la vérité, ils ne nous disent pas tout». C'est un piège. Les médias sont juste un parfait bouc-émissaire pour que Monsieur puisse évacuer ses frustrations. Et je plaide coupable, je fais ça aussi parfois tellement certains journalistes sont incompétents.



Citation : L’élection de Trump, la pression de Poutine, de la Chine, de l’Inde et pour finir les week-ends des gilets jaunes ont effrayé profondément les régimes occidentaux, leurs vassaux et surtout le nôtre.

Oulala... vous la sentez venir l'analyse géopolitique bancale et conspirationniste?



Citation : Malheureusement, la pandémie a été un outil politique pour contrer le phénomène insurrectionnel

Bingo!



Citation : En fait, nous faisons face à une crise écologique et sociale due à notre mode de vie qui risque d’engendrer d’autres pandémies à l’avenir, il faut arrêter les bla-bla, il faut agir et vite.

N'est-il pas drôle qu'après avoir critiqué le gouvernement d'avoir soit-disant utilisé la pandémie comme outil contre-insurrectionnel, Akhenaton fasse de même avec les lubies du moment?



Nan parce que, corrigez-moi si je me trompe, mais l'humanité a connu un paquet de pandémies et d'épidémies AVANT notre mode de vie industriel et moderne... COVID-19 n'est qu'une petite et modeste piqûre de rappel de ce qui était presque notre quotidien. Cette nostalgie m'a toujours fait marrer. La vie n'est pas facile pour beaucoup de monde, beaucoup trop de monde, mais on est quand même foutrement mieux à notre époque, quand on prend le temps d'y penser sérieusement.



Citation : Alors pour éviter les critiques, le gouvernement, leurs perroquets et une partie du législatif dégainent leur arme absolue : celui qui n’est pas de leur avis est un complotiste, un irresponsable et un sympathisant néo-nazi.

Ce qui est là aussi drôle parce qu'il vient de nous balancer quelques petites saillies bien complotistes hein. Est-ce une tactique pour noyer le poisson? À un moment donné, faut assumer, non?



Citation : on met dans un sac unique des gens raisonnables et d’autres moins fréquentables et on secoue, ça permet d’annihiler le débat, comme dans un bon vieux régime autoritaire

Ça, vous voyez, c'est vraiment un discours d'occidental du XXIe siècle. Les régimes autoritaires, ils ne vous pointent pas du doigt en disant "méchants complotistes irresponsables". Les régimes autoritaires ils vous enlèvent, ils vous tirent une balle dans la tête, foutent votre corps dans une fausse commune et votre famille elle essaie d'interpeler des ambassades de pays comme la France pour avoir de l'aide.



Citation : Et puis ça permet aux comploteurs de faire croire que leurs manœuvres n’existent pas, qu’ils sont pleins d’empathie et soucieux de nos vies…. Tu parles…

Si tu parles de comploteurs, c'est que t'es complotistes. J'dis pas que c'est faux, mais voilà, Akhenaton est un complotiste. Maintenant faut le démontrer, ce complot...



Pour ma part les thèses conspirationnistes et complotistes, je la passe d'abord au tamis de l'incompétence et enfin des intérêts qui, par coincidence, coincident. Et j'en arrive rarement à la conviction qu'il y a complot. Par exemple toute cette malheureuse pandémie, je ne serai pas étonné que ça sorte d'un laboratoire (par accident), qu'il y a volonté en haut de cacher ça (pour toutes sortes de raisons valables et moins valables), mais que globalement elle a été mal gérée parce que nos politiciens naviguent à vue pour à peu près tout. Que des compagnies pharmaceutiques saisissent la balle au bond et s'engraissent, cela va de soi. Que tout ceci soit orchestré d'une manière ou d'une autre pour en arriver là... Puis-je au moins en douter ou bien Akhenaton me traitera de perroquet?



Citation : Il est maintenant reconnu que le vaccin n’empêche pas la contamination, ni d’être contaminé, il limite apparemment pendant une courte période le risque de forme grave

Toujours des approximations. Certes le vaccin n'empêche pas, mais il limite. Tout comme le masque ne protège pas entièrement, il protège partiellement. Tout comme toutes les mesures sanitaires. Pour reprendre l'analogie du conducteur qui dépasse 50km/h, c'est comme la carrosserie qui se compresse, la ceinture de sécurité et l'airbag, tout ça n'empêche rien du tout... mais ça contribue à sauver des vies.



Citation : pourquoi, puisque vous êtes si gentils, on ne peut pas se vacciner avec du Sinopharm (vaccin classique à virus inactivé) qui a, selon certaines études internationales, de meilleurs résultats que nos vaccins sur les risques d’hospitalisation ?

Google est ton ami. Ca m'a prit 30 secondes: la France se base sur l'agence européenne du médicament et celle-ci étudie encore le Sinopharm (et d'autres). Dans ce cadre-là, ces "certaines études internationales" sont sans objet. Est-il surprenant que des compagnies occidentales travaillent plus vite et mieux avec les autorités américaines et européennes, plutôt que des compagnies chinoises et russes? Absolument pas.



Citation : Une autre : pourquoi les pays les plus vaccinés enregistrent-ils les taux de décès liés au covid-19 les plus élevés ?

Akhenaton aura montré plus haut que les stats, c'est pas sa force. Alors celle-là il ne la connait sans doute pas: parce que corrélation ne vaut pas causalité. J'ai pas étudié la question, mais à vue de nez je dirai:

- parce que les pays les plus vaccinés sont les plus riches,

- et que les pays les plus riches sont généralement vieillissant, les gens y ont davantage des problèmes de surpoids aussi,

- et que les vieux et les gros sont les personnes à risques, même vacciné (puisque le vaccin ne fonctionne pas à 100%).



En gros si tu compares la France à Madagascar, la donnée la plus importante à regarder, c'est pas le taux de vaccination, c'est la pyramide des âges. Même à 100% de vaccinés, y'aura plus de décès COVID en France qu'à Madagascar.



Citation : Pourquoi la Suède, avec une couverture vaccinale de 71 % qui n’a pas appliqué beaucoup de mesures restrictives (masques, confinement) et que nos journaux appelaient « le mauvais élève de l’Europe », s’en sort beaucoup mieux que nous à ce jour en terme de mortalité ?

Ah là encore, faut faire gaffe aux statistiques. Si on compare avec les pays voisins que sont le Danemark et la Norvège, c'est pas si reluisant. Ensuite, absence ou faiblesse de politiques publiques ne veut pas dire absence de réaction. De nombreuses entreprises et institutions ont pris des mesures, sans oublier les citoyens. D'ailleurs, si nous nous comportions tous de manière responsable, il n'y aurait pas besoin de code de la route! Cela étant dit, je suis d'avis que ces mesures restrictives infantilisent et j'aurai énormément aimé qu'on commence par un appel à la responsabilisation avec des explications et consignes claires. Je n'aime pas du tout le réflexe autoritaire (sans tomber dans un régime autoritaire).



Citation : Pourquoi vous renvoyez chez eux les soignants négatifs qui refusent de se faire vacciner, alors que selon vos dires l’hôpital est débordé et dans un même temps, vous demandez aux soignants vaccinés positifs asymptomatiques de venir quand même travailler au contact des patients ?

Ceci est probablement le fruit d'analyse coût-bénéfice. Du moins j'ose l'espérer. Mais ça n'empêche pas les incohérences.



Citation : Pourquoi les variants dominants sont tous apparus dans des pays soit avec une couverture vaccinale importante, soit avec une industrialisation forte, soit les deux ?

Premièrement: vérifions les faits.

- Alpha, apparition au Royaume-Uni (pays industrialisé) en septembre 2020, pas de vaccination importante (logique, les vaccins arrivent à peine), ok

- Bêta, Afrique du Sud (pays non-industrialisé) en août 2020, pas de vaccination importante (logique), oh, erreur!,

- Gamma, Brésil, décembre 2020... mais ce n'est pas un variant dominant, alors ok,

- Delta, Inde, octobre 2020, je ne qualifierai pas l'Inde de pays industrialisé et toujours pas population largement vaccinée fin 2020 bien entendu,

- Omicron, Afrique du Sud (pas plus industrialisée depuis 2020), novembre 2021. Fin novembre 2021, c'est 30% de la population d'Afrique du Sud qui a une dose... Certains chercheurs pensent cependant que c'est lié au VIH (Virus de l'immunodéficience humaine), or il y a beaucoup de personnes ayant la SIDA en Afrique du Sud.



Deuxièmement, parlons statistiques. On a un échantillon qui est beaucoup trop faible pour pouvoir conclure quoique ce soit. Et en plus l'affirmation catégorique d'Akhenaton est fausse. Delta et Omicron sont apparu dans des populations faiblement vaccinées ET ne vivant pas dans des pays industrialisés.



Citation : Je me rappelle les mots de MM. Véran et Castex pour inciter à la vaccination : « le seul moyen de se débarrasser de ce virus, c’est la vaccination »

C'est ce qui m'ennuie dans tout ça. Comment peut-on exprimer toute la complexité du sujet et ne JAMAIS tomber, par inadvertance, par paresse, dans la simplicité qui ouvre la porte aux doutes légitimes? Et après ça part en vrille et après Akhenaton nous pond ce texte.



L'État français (et c'est pas le seul dans le monde) a très vite perdu toute crédibilité.



Citation : Comme en 1889 lors de l’épidémie de la « grippe russe » qui était en fait un coronavirus (toujours présent de nos jours) et qui est devenu un rhume en 1893

Vous imaginez Macron, en mars 2020, quand les hôpitaux du Haut-Rhin débordent de patients COVID, envoyés en Allemagne et à l'autre bout de la France, dire "Françaises, Français, en 1889 il y a eu un coronavirus qui est devenu un rhume en 1893. Je vous propose de serrer les fesses et d'espérer que COVID-19 devienne un rhume aux horizons 2024. Bonsoir."



Citation : Non c’est grâce à la Vie, à l’évolution, à l’immunité naturelle…

En attendant, c'est bel et bien grâce à ce vaccin que certaines personnes ne finissent pas en soins critiques!! Preuve? La sur-représentation des non-vaccinés (et des faux vaccinés) dans ces soins critiques. Merde... "sur-représentation", encore des stats, Akhenaton va pas capter. Heureusement qu'il ne me lira pas!



Citation : NDLR : en avril 2022, le vaccin de Valneva sera encore en phase expérimentale, ce qui est bien normal puisqu’il faut dix ans pour faire tous les essais d’habitude

C'est une note de la rédaction, profitons-en: le processus a un peu changé avec l'urgence de la situation. D'abord ça a été plus rapide au début parce que l'analyse par les autorités sanitaires a été faite en continu. Ensuite, au stade où on en est, ça permet juste d'affiner les résultats. En gros, on sait que ça fonctionne, on sait qu'il n'y a pas d'effets secondaires graves courants... là on veut savoir si on est à x,yz% plutôt que x%. Vous voyez? On réduit la marge d'erreur parce que l'échantillon est plus gros.



Citation : Ils ont raison dans l’absolu. Mais eux et nous savons qu’un seul type de vaccin a inondé le marché occidental en 2021 et que tous les rapports ne peuvent être faux. Le CDC a répertorié 9 décès liés aux vaccins anti-covid aux États-Unis, ça voudrait dire que 21 881 rapports sont des faux [NDLR : on ne sait pas quelle est la source de ce chiffre, dommage.]

La rédaction n'est pas futée. Ca correspond aux rapports de décès de 2021, donnée qu'on retrouve sur le

Point très intéressant soulevé par Akhenaton, mais hautement glissant. VAERS est quand même une base de données à prendre avec des pincettes, mais ça claque ce pic évidemment lié aux vaccins COVID. Premièrement, et c'est clairement noté un peu partout sur OpenVAERS, il n'y a aucun lien prouvé entre chaque rapport de décès et vaccin. Deuxièmement, c'est tellement énorme que ça ne peut pas correspondre aux premières phases de tests avec suivi et patients placebo. Ce serait forcément apparu. Il y a donc anguille sous roche. Après investigations, il semblerait que les "vaccineurs" soient incités (ou obligés?) à reporter davantage les décès, liés ou non au vaccin, parce qu'on est en situation d'urgence et que les vaccins sont encore en essai. En gros, les autorités sanitaires se dotent d'un outil de plus pour faire un suivi. Je peux pas le prouver parce que j'ai pas pris le temps de fouiller dans des directives officielles américaines, mais ça semble parfaitement logique.



Akhenaton n'est pas antivax, mais...



Citation : Et quand Pfizer rachète, le 16 décembre 2021, Arena, une firme de cannabis thérapeutique, et que le 1er janvier 2022 on interdit de vendre des fleurs de CBD en France, je me dis que le hasard fait bien leurs choses quand même.

Mais lol! J'aimerai tellement comprendre comment il fait des liens comme ça! Pfizer, géant américain, achète une boîte californienne pour 6 milliards, le monde occidental légalise petit à petit et un peu partout le cannabis, la France, comme d'hab', championne pour ne pas s'inspirer de ce qui se fait bien ailleurs, va dans le sens inverse et.... et c'est pour les beaux yeux de Pfizer...



Et après c'est le tour des huiles essentielles...



Citation : Je suis particulièrement triste et inquiet quand je vois à quel point notre jeunesse est impactée, stigmatisée et souffre de cette situation. Ils sont les moins touchés par les virus et ils sont les plus ciblés par les mesures d’interdiction. Beaucoup de gens qui sont aux manettes ont déjà fait une bonne partie de leur vie et ont vécu une insouciante enfance, adolescence et vie de jeune adulte. Empathie ? Non, Individualisme.

Là l'État a décidé de donner la priorité aux vieux, aux gros et au personnel soignant, au détriment des autres. C'est un choix discutable. Personnellement je ne tranche pas. Par contre, pourquoi parler d'empathie et d'individualisme? Comme pour les médias plus haut, je suis convaincu que si l'État avait fait des choix diamétralement opposés, Akhenaton aurait publié sa tribune comme quoi on sacrifie nos ainés, qui ont tant travaillé, on sacrifie les gros, ces mal-aimés, on sacrifie le personnel soignant qui en arrache... et de maudire encore cet individualisme.



Citation : C’est bien une crise sociale, écologique et politique que nous traversons, l’économie est le moteur du changement, plutôt difficile quand la moitié du CAC 40 a un patron issu des grands corps de l’État…

C'est creux tout ça, c'est creux.



Citation : Nous aurions pu bâtir dans la difficulté de cette crise une société plus solidaire, plus empathique et plus unie, vous avez fait de cette période un modèle de division, de haine et d’individualisme.

Et notre ami Akhenaton joue au même jeu que Macron. Nous avons donc d'un côté les antivax/complotistes/néonazis et de l'autre les comploteurs/perroquets/capitalistes.



Akhenaton feinte la nuance et la raison, malheureusement il nous sert l'exact inverse. Sur le fonds du fonds, j'abonde:

- la société, telle qu'elle fonctionne, pose un certain nombre de problèmes (même si je ne le formulerai pas comme lui, puisque je parlerai de capitalisme de connivence avec l'État), etc.,

- l'idée de discriminer les patients selon leur statut vaccinal n'est pas éthique (et je suis convaincu que c'est pour éviter tout ça qu'il y a tant de pression pour se faire vacciner),

- ce pass sanitaire est horrible,

- la pandémie a été très mal gérée...



MAIS... que de conneries dans sa tribune! Et pourquoi verser dans le complotisme de base? Pourquoi ne serait-ce que donner l'impression d'être antivax?



En gros, si je comprends bien Akhenaton, les médias ont sauté sur l'occasion pour vendre leurs torchons (logique), les pharmaceutiques ont sauté sur l'occasion pour vendre leurs vaccins (logique) et l'État a sauté sur l'occasion pour... nous empêcher d'aller au resto...



Moi le serment d'Hippocrate ça m'allait très bien comme argument. Le parallèle avec les fumeurs, les mangeurs de gras, etc. pareil. On n'en veut pas d'un État qui légifère tout dans nos vies!



Par contre... on vit en société... et cette liberté a un prix: la responsabilité. Malheureusement, la position de gens comme Akhenaton, sous des airs de solidarité, c'est un refus de cette responsabilité.



