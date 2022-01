Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 72454 Karma: 34963 Une femme déneige devant chez elle





Woman Slips While Shoveling Snow || ViralHog

gazeleau Re: [FAIL] Déneiger 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5284 Karma: 4288 Une femme des neiges, quoi !

alfosynchro Re: [FAIL] Déneiger 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9942 Karma: 4402 Chikiko, c'est le chien, c'est ça ?

"Chikiko pee"...

papives Re: [FAIL] Déneiger 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 26/02/2007 18:55 Post(s): 5897 Karma: 2146 La nature est plus forte que l'humain,,,,même plus que les femmes

