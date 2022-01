Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Le pneu d'une voiture éclate 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 72454 Karma: 34963 Le pneu d'une voiture éclate sur une autoroute dans le Kentucky, USA





SUV Tire Pops While Driving on Freeway || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:26:01

gazeleau Re: Le pneu d'une voiture éclate 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5284 Karma: 4288 Il s'en sort plutôt bien fianlement. Il faut savoir mesurer sa chance dans un malheur.

Contribution le : Aujourd'hui 08:39:41