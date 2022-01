Options du sujet Imprimer le sujet

Un idiot en avion + Looping

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1548 Karma: 3482 Nous pouvions les voir sur la route, ils sont maintenant dans les airs !



Un avion fait une queue de poisson



Looping depuis le sol d'un pigeon



Contribution le : Aujourd'hui 18:22:48