Faire son nid + Un puma déjeune sur le palier

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1548 Karma: 3486 Quand ta femme n'est pas d'accord sur ta façon de faire le lit

Un couple d'aigles se dispute sur l'emplacement d'une branche



Un homme a la surprise de trouver un puma en train de manger sa proie de la nuit devant sa porte



Contribution le : Aujourd'hui 18:43:36

Re: Faire son nid + Un puma déjeune sur le palier

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 836 Karma: 457 A un moment donné, va quand même falloir imprimer! Ce ne sont pas des aigles , ce sont des nathalie kosciusko-morizet!

Contribution le : Aujourd'hui 18:52:59

Re: Faire son nid + Un puma déjeune sur le palier

Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 13674 Karma: 4214

Chez moi c'est plutôt des questions de slips qui trainent ... 1. Je suis content de constater que chez les animaux aussi les relations matrimoniales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille !Chez moi c'est plutôt des questions de slips qui trainent ...

Contribution le : Aujourd'hui 19:24:12