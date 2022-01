depuis MAJ impossible de jouer

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 08:44:12 Post(s): 1

Bonjour

je suis fan des jeux flash sur Koreus mais depuis l'installation de la dernière version de Mozilla,

aucun jeux ne s'ouvrent.

A la place du jeux et sur fond orange, j'ai le message suivant :



"ruffle has encountered a major issue while trying to initialize.

Tthis web server is either not serving ".wasm" files with the correct MIME type, or the file cannot be found.

If you are administrator, please consult the ruffle wiki for help"



Auriez vous une aide à m'apporter ?



merci

Contribution le : Aujourd'hui 09:02:02