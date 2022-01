Index des forums Koreus.com Topics à Jeux Trouver des objets dans les visites virtuelles Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



kikekoi Trouver des objets dans les visites virtuelles 1 #1

Je suis accro Inscrit: 24/01/2008 11:07 Post(s): 954 Karma: 1041 Nouveau petit jeu d'exploration



De plus en plus d'agences immobilières proposent des visites virtuelles d'appartements et maisons. On peut naviguer de pièces en pièces (comme dans un jeu vidéo) et ainsi se retrouver face à des centaines d'objets !



Le but du jeu et de trouver un objet ou une particularité dans la maison! (livre, bibelot, meuble, deco, taches, WC.....)

Celui qui trouve, poste un screenshot, et relance avec un indice et le lien de la visite virtuelle (ca peut être la même maison si elle est grande)





PS : je ne travaille pas dans l'immobilier et n'ai pas les moyens d'acquérir cette demeure



Pour commencer un facile : Indice : trouver une photo de famille avec Novak Djokovic (du moins, il lui ressemble beaucoup)



%7D]&price=3000000/NaN&mandatorycommodities=0&enterprise=0&qsVersion=1.0#?cmp=INTSL_ListToDetail]https://www.bellesdemeures.com/annonces/vente/tt-2-tb-2-pl-46986/179858787/?projects=2,5&types=2,1&natures=1,2,4&places=[%7B%22inseeCodes%22:[920040]%7D]&price=3000000/NaN&mandatorycommodities=0&enterprise=0&qsVersion=1.0#?cmp=INTSL_ListToDetail



Il faut aller sur la galerie photo, et voir la vidéo disponible

De plus en plus d'agences immobilières proposent des visites virtuelles d'appartements et maisons. On peut naviguer de pièces en pièces (comme dans un jeu vidéo) et ainsi se retrouver face à des centaines d'objets !Le but du jeu et de trouver un objet ou une particularité dans la maison! (livre, bibelot, meuble, deco, taches, WC.....)Celui qui trouve, poste un screenshot, et relance avec un indice et le lien de la visite virtuelle (ca peut être la même maison si elle est grande)PS : je ne travaille pas dans l'immobilier et n'ai pas les moyens d'acquérir cette demeurePour commencer un facile :Il faut aller sur la galerie photo, et voir la vidéo disponible

Contribution le : Aujourd'hui 11:48:46



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo