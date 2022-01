Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Les effets de la force gravitationnelle sur un pilote d'acrobatie aérienne 3 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1553 Karma: 3498 Sa pousse fort !!!



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 18:25:18

Kendaar Re: Les effets de la force gravitationnelle sur un pilote d'acrobatie aérienne 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 2260 Karma: 1311 ouais et ben a voir ses expressions et sa concentration, je suis sur que cette activité c'est pas du tout fait pour mon estomac ^^

Contribution le : Aujourd'hui 19:13:33