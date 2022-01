Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Travail en hauteur 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1554 Karma: 3502 Montage d'un échafaudage 0_0





Contribution le : Aujourd'hui 19:53:12

CrazyCow Re: Travail en hauteur 0 #2

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16281 Karma: 22820



Faut pas se promener en dessous… Au début j'ai cru que le mousqueton à la taille c'était au moins pour se sécuriser, mais en fait c'est juste pour y accrocher à la va-vite leur cléFaut pas se promener en dessous…

Contribution le : Aujourd'hui 19:57:14

alfosynchro Re: Travail en hauteur 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9947 Karma: 4402 Vite, y a les actionnaires qui attendent !

Contribution le : Aujourd'hui 21:10:38