Décès de ma fille, déblocage de son Iphone 12

Bonjour,



Ma fille de 18 ans est décédée subitement (en quelques heures, quelques jours après sa 3ème dose... mais l'autopsie n'a rien donné).



Elle avait un Iphone12



J'aimerais pouvoir y accéder pour avoir des souvenirs comme des photos et surtout vidéos avec moi qu'elle prenait pour rigoler.

Ses copines m'ont donné 4 codes qu'elles pensaient être bons l'ayant vu la veille se servir de son téléphone. Mais ils n'ont pas fonctionné.



J'ai son ID apple et son mot de passe Icloud mais si je m'y connecte, ça envoie un code de confirmation sur son téléphone.

J'ai sa facture, son code PUK, son IMEI, son acte de décès, le livret de famille, son passeport et le mien mais Apple n'a pas voulu m'aider.



Je sais qu'on peut facilement le débloquer mais en effaçant tout le contenu, ce que je ne souhaite pas.



Existe-t-il un moyen de le faire ?



Merci

