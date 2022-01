Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Demi-tour dangereux 3 #1

Un 4x4 fait un demi-tour au bords d'un précipice :

Aujourd'hui 14:19:49

Le_Relou #2

Des roubignoles en acier trempé...

Aujourd'hui 15:03:02

Drakkaru #3

Après vue ou ce trouve le caméraman, c'est surement un virage en épingle sur la droite de la caméra qui va sur la gauche en bas

Aujourd'hui 15:10:52

Olyer #4

Heuuuuu, genre il n'y avait un autre endroit...

Aujourd'hui 15:22:04

THSSS #5

Je préférerais me faire un torticolis avec une grosse marche arrière...

Aujourd'hui 15:41:12

Skwatek #6

Faut pas avoir les guiboles qui tremblent. Impressionnant.

Aujourd'hui 15:43:16