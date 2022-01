Options du sujet Imprimer le sujet

Approche furtive d'un léopard

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1562 Karma: 3523 Approche furtive d'un léopard pour fondre sur son petit déjeuner composé d'un impala tout frais



Contribution le : Aujourd'hui 16:02:17

Vivalia Re: Approche furtive d'un léopard

Je m'installe Inscrit: 27/02/2016 17:49 Post(s): 183 Karma: 92 Hum, je me demande si le bruit de la voiture n'aurait pas aidé le léopard, ou si ça n'aurait rien changé.

Contribution le : Aujourd'hui 17:04:26