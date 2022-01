Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Accident de moto + Salto arrière x2 3 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1562 Karma: 3523 Un motard se fait percuter par l'arrière, alors qu'il est arrêté derrière une voiture,

si violemment que son esprit se détache et le regarde depuis le bas côté



Un cerf tente en saut périlleux arrière sans élan sur un chemin de terre...



Un hippopotame le tente aussi !

Nouvelle mode dans le règne animal !



Pour moi, le cerf a voulu copier...

Contribution le : Aujourd'hui 16:58:26

Mamethis Re: Accident de moto + Salto fail 0 #2

Je suis accro Inscrit: 03/11/2004 10:54 Post(s): 514 Karma: 828 J'suis con, j'ai lancé les deux vidéos en même temps, j'ai cru que le cerf était le passager de la moto !

Contribution le : Aujourd'hui 17:02:01