Options du sujet Imprimer le sujet

Loucheux Une voiture de rallye finit sa course sur trois roues 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/09/2013 23:46 Post(s): 8265 Karma: 5090 Lors de la dixième étape du Rallye Monte-Carlo, le pilote français Stéphane Lefebvre a perdu une roue en percutant un mur. Il a alors terminé la spéciale sur trois roues.





Contribution le : Aujourd'hui 17:29:46