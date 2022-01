Options du sujet Imprimer le sujet

mawt1

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6373 Karma: 2079 Je m'attendais à un rap mal fait mais finalement je trouve ça pas mal du tout.



Le but est d'encourager les gens à ne pas mettre n'importe quoi dans les bacs de recyclage.





Alaclair Ensemble - Mets du respect dans ton bac



Sous-titres dispos ^^

Contribution le : Aujourd'hui 19:23:36