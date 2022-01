Le chat regarde la "Télé"

Options du sujet Imprimer le sujet

lsdYoYo

Ca tombe bien, c'est un documentaire sur les oiseaux !







Ce chat, Robio, n'attend qu'une chose, que l'on dépose des graines sur le rebord de la baie vitrée. Il passe alors un bonne heure à regarder les oiseaux, sans même se montrer agressif.

Et je suis étonné que les oiseaux prennent leur temps, tranquilles, pour attraper une graine ou deux avant de repartir, à quelques centimètres du matou.

LeFreund

c'est stratégique, il se renseigne sur son ennemi pour mieux l'attaquer!



VIVE LE CCC!

