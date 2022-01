Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45251 Karma: 22735

Un raton laveur est assis sur une échelle à l'arrière d'un camion-poubelle circulant sur une route près de Londonderry, dans le New Hampshire. Les automobilistes ont prévenu l'éboueur qui s'est alors arrêté un peu plus loin.





Raccoon Goes for a Garbage Truck Ride || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 20:37:33