Déneiger sous le toit

Déneiger sous le toit de la maison

Avalanche Slides From Roof While Shovelling Snow || ViralHog





Avalanche Slides From Roof While Shovelling Snow || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 13:53:18

Re: Déneiger sous le toit

J'entends la maison ricaner à la fin

Contribution le : Aujourd'hui 15:13:41