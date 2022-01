Une femme fait une blague à son mari qui fait de la mécanique + Pile d'aluminium

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 72487 Karma: 34996

Une femme fait une blague à son mari qui fait de la mécanique sous le capot de sa voiture



Vous navigateur est trop vieux



Une pile d'aluminium trop lourde





Pile of Aluminum Comes Crashing Down || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 13:57:48