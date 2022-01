KO du skieur George McQuinn

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45252 Karma: 22737

Lors d'une épreuve de la Coupe du monde de ski de bosses à Deer Valley, dans l’Utah, le skieur George McQuinn percute un tremplin avec l'arrière de sa tête et termine sa descente en ayant perdu connaissance. Transporté à l’hôpital, il s’est rétabli de sa chute.





George McQuinn stable after scary crash in men's freestyle moguls | CBC Sports

Contribution le : Aujourd'hui 15:09:26