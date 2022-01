Le cri d'un koala content

Options du sujet Imprimer le sujet

comme ça si vous dormez à la belle étoile lors de votre futur escapade en Australie, et que vous entendez ce bruit, vous serez moins en panique comme ça si vous dormez à la belle étoile lors de votre futur escapade en Australie, et que vous entendez ce bruit, vous serez moins en panique

Un koala pleure au pied d'un arbre Par contre, si, par chance, vous survivez aux attaques impitoyables des bestioles à 8 pattes durant cette nuit à la belle étoile, sans parler d’un éventuel coup de poing assassin en pleine tronche de la part d’un kangourou bourré rentrant de boite de nuit (tout est possible en Australie), peut-être aurez-vous l’occasion de réconforter un koala pas content.

