MYRRZINN Comment appaiser les tensions en Ukraine ? 2 #1

Kétamine

La preuve avec une capture d'écran avec une publicité, prise ce matin sur mon ordi.

Pas sûr qu'avec ce produit, les tensions dans cette région s'appaiseront.

Et ce n'est pas un montage.



Contribution le : Aujourd'hui 09:52:40

mocsap Re: Comment appaiser les tensions en Ukraine ? 0 #3

Je suis accro

@Olyer a écrit:

T'es sûr que ce n'est pas une pub ciblée à tes recherches

C'est fort possible Citation :C'est fort possible

Contribution le : Aujourd'hui 10:40:10