Il dort debout à la fin...



(Sans parler du cancer du scrotum, très fréquent dans cette profession due à la suie et la mauvaise hygiène,

Aujourd'hui 20:08:21