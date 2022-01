Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Pêche à la ligne aux Philippines + Bain de soleil 2 #1

Mais c'est quoi cette eau



Un porcelet prend un bain de soleil au bord de la piscine



Asmodee88 Re: Pêche à la ligne aux Philippines + Bain de soleil 0 #3

@THSSS a écrit:

Mais c'est quoi cette eau



Juste de l'eau avec des déchet dessus (j'arrive pas à savoir si c'est genre des lentille d'eau ou de la sciure de bois ou juste de la saleté diverses) et la lumière qui vient par en dessous, avec un sol sableux/vaseux Citation :Juste de l'eau avec des déchet dessus (j'arrive pas à savoir si c'est genre des lentille d'eau ou de la sciure de bois ou juste de la saleté diverses) et la lumière qui vient par en dessous, avec un sol sableux/vaseux

