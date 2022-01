Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Origami, end game Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

C'est à partir d'une seule feuille carrée de papier de riz Wenzhou de 95 cm que Juho Könkkölä est parvenu à créer un origami incroyablement complexe. Au total, cet origami aura nécessité 109 heures de pliage, 5377 lignes de pliages et les accumulations de 72 couches de papier pour un origami final de 25 cm de hauteur sur 20 cm de largeur. D'autres images de l'origami en question sont à retrouver juste en-dessous, de même qu'un timelapse permettant de découvrir tout le processus de création de cet origami.





L'article original





La différence entre un candidat à un diner de con et un artiste.

