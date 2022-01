Une poussette tombe à l'eau

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45265 Karma: 22752 Une femme lâche une poussette qui se met alors à dévaler une digue avant de tomber à l'eau à Volendam, aux Pays-Bas. Des passants interviennent rapidement pour porter secours au bébé. Ce dernier va bien.



