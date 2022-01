Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Lavabo volcan 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1604 Karma: 3704 Lavabo bouché qui crache de la fumée et de... des... choses noires...



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 20:46:30

FffJjj Re: Lavabo volcan 0 #2

Je suis accro Inscrit: 18/03/2016 21:26 Post(s): 924 Karma: 607 Soude caustique puis acide sulfurique, ça doit être efficace mais un poil dangereux (émission de chlore gazeux, projection d'acide…)

Contribution le : Aujourd'hui 20:50:10