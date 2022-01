Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Modification de l'équilibrioception 5 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1607 Karma: 3714 Marcher dans un environnement où les montées descendent et les descentes montent





Parc d'attractions "Xenses", près de Cancun, Mexique

Contribution le : Aujourd'hui 21:15:58

CrazyCow Re: Modification de l'équilibrioception 2 #2

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16295 Karma: 22867 Génial ! Ça doit être un sacré casse-tête à construire pour avoir des angles droits sans utiliser de niveau.

Contribution le : Aujourd'hui 22:03:39

FMJ65 Re: Modification de l'équilibrioception 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 13707 Karma: 4228 Juste pour l'anecdote. Je fais pas mal d'escalade, essentiellement dans des parois avec du gros dévers. Et bien on finit par s'y habituer à tel point que le dévers finit par te sembler comme la verticale. C'est assez troublant comme sensation !

Contribution le : Aujourd'hui 22:41:47