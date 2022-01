Options du sujet Imprimer le sujet

Bricci Comment humilier un Range Rover avec une Fiat Panda 1 #1

Fiat Panda vs Range Rover

Olyer Re: Comment humilier un Range Rover avec une Fiat Panda 0 #2

Il y en a un qui a pensé aux chaines et pas l'autre Insupportable la vignette en fin de vidéo qui nous empêche de voir le plus important.Il y en a un qui a pensé aux chaines et pas l'autre

Jihel Re: Comment humilier un Range Rover avec une Fiat Panda 0 #3

la même sans les vignettes



Range Rover vs Fiat Panda | On Snow



Mais je pense pas que la panda ait des chaines par contre, je suis sûre qu'elle a des pneus neige contrairement au Range xD la même sans les vignettesRange Rover vs Fiat Panda | On SnowMais je pense pas que la panda ait des chaines par contre, je suis sûre qu'elle a des pneus neige contrairement au Range xD

rompich Re: Comment humilier un Range Rover avec une Fiat Panda 0 #4

- certainement des pneus neige pour la Panda et une baguette dans le coffre,

- certainement un touriste des grandes villes avec la famille et les valises pleines pour la semaine.

Variel Re: Comment humilier un Range Rover avec une Fiat Panda 0 #5

(Pas de blocage du pont central sur le Range ?)

