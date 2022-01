Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Pendant l'hiver, les vaches hibernent 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1614 Karma: 3734 Si si !



La preuve, voici un troupe de vaches entrant dans leur grotte de glace

qu'elles ont construit durant l'été.

HHHa !



Contribution le : Aujourd'hui 13:20:22