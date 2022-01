Une Porsche percute des piétons à Hong Kong

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45267 Karma: 22760 Le conducteur d'une Porsche perd subitement le contrôle de sa voiture et percute plusieurs piétons dans une rue de Hong Kong. Quatre personnes ont été blessées.



Je viens d'arriver Inscrit: 17/07/2019 10:47 Post(s): 78 Karma: 51 On roule à gauche à Hong Kong, donc la personne qui sort de la voiture est le conducteur. J'imagine que la personne à voulu corriger le tir en paniquant, et s'est trompé de pédale.

