Skwatek Un policier ne comprend pas le langage d'un automobiliste

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45267 Karma: 22760 En Belgique, un policier ne comprend pas le langage d'un automobiliste et préfère le laisser repartir.



Contribution le : Aujourd'hui 13:23:01