THSSS Maudite porte vitrée + Russe vs Ours 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1614 Karma: 3735 Un chien est très content de revoir son humain...



Un homme poursuivi par un ours dans une forêt enneigée capturé par un drone



A mon avis c'est un gars qui joue avec son ours, parce que moi si j'ai un ours aux fesses, je cours pas avec une main dans la poche... Citation :A mon avis c'est un gars qui joue avec son ours, parce que moi si j'ai un ours aux fesses, je cours pas avec une main dans la poche...

