Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Filmer le vol stationnaire d'un colibris avec son IPhone 2 #1

Maître GIF Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 13289 Karma: 12891



iPhone, hummingbird feeder, rubber band. iPhone, hummingbird feeder, rubber band. https://t.co/bYrS8l0F9B

Contribution le : Aujourd'hui 14:59:37