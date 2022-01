Une fillette de 5 ans appelle les secours pour sauver son père en difficulté respiratoire

Je m'installe Inscrit: 03/06/2015 16:23 Post(s): 102 Karma: 255



What a little girl she is





Savannah, une fillette de 5 ans fait preuve d'esprit et de sang-froid en appelant les secours afin de sauver son père qui éprouvait des douleurs à la poitrine et des difficultés respiratoires. Heureusement ce dernier était toujours conscient pour répondre à sa fille. On apprend à la fin de la vidéo l'arrivée des secours dans la maison.



Edit : La vidéo date en réalité de 2010 et trouve un fort regain de popularité aujourd'hui sur le web.

https://www.reddit.com/r/nextfuckinglevel/comments/se06p4/what_a_little_girl_she_is/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3



Il s'agira toujours quoi en soit d'un bel exemple d'éducation qui force à la fierté et à l'admiration ! What a little girl she isSavannah, une fillette de 5 ans fait preuve d'esprit et de sang-froid en appelant les secours afin de sauver son père qui éprouvait des douleurs à la poitrine et des difficultés respiratoires. Heureusement ce dernier était toujours conscient pour répondre à sa fille. On apprend à la fin de la vidéo l'arrivée des secours dans la maison.Edit : La vidéo date en réalité de 2010 et trouve un fort regain de popularité aujourd'hui sur le web.Il s'agira toujours quoi en soit d'un bel exemple d'éducation qui force à la fierté et à l'admiration !

Contribution le : Aujourd'hui 00:41:47