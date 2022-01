Je suis accro Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 1016 Karma: 1290



Dans la tête...d'un gentil



Encore une excellente vidéo de la chaine RTS. Une véritable bouffée d'oxygène. Ce documentaire répond à des questions comme :



- Sommes-nous naturellement mauvais ?

- Qu'est-ce qui permet d'augmenter la bienveillance ?

- Comment créer plus de coopération dans un groupe ?

- Etc.



Comme toujours, le documentaire ne prétend pas répondre à la question qu'il pose, mais donne des pistes avec de nombreux exemples, expériences sociales et témoignages. Bref, encore une pépite !

