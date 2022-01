Options du sujet Imprimer le sujet

BigbroZ Medvedev s'emporte contre l'arbitre à l'Open d'Australie 1 #1

Je suis accro Inscrit: 14/08/2018 22:43 Post(s): 1134 Karma: 2693







Eurosport France - "𝑹𝒆𝒈𝒂𝒓𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒊 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒅 𝒋𝒆 𝒕𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒍𝒆 !" Medvedev s'emporte contre l'arbitre en lui reprochant de ne pas sanctionner les échanges entre Tsitsipas et son père. Dingue ! #AusOpen #HomeOfTennis Pour rappel, il est interdit de coacher un joueur pendant un match dans ce type de tournoi.Eurosport France - "𝑹𝒆𝒈𝒂𝒓𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒊 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒅 𝒋𝒆 𝒕𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒍𝒆 !"Medvedev s'emporte contre l'arbitre en lui reprochant de ne pas sanctionner les échanges entre Tsitsipas et son père. Dingue ! #AusOpen #HomeOfTennis

Contribution le : Aujourd'hui 15:50:38