Auto verrouillage de video.

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 838 Karma: 461

la suite :



ARM WRESTLING: HASBULLA vs ABDU ROZIK



Ainsi que l'analyse par un youtuber lambda:





Ce que vous ignorez sur le combat de Hasbullah et Abdurozik (Partie 2)



Il s'agit de la partie 2, mais l'histoire à laquelle je n ai consacré que 3 minutes(ce post inclut) ne m'intéresse absolument pas.



A savoir que les 2 combattants on respectivement 17 et 18 ans.



Grilled by @CrazyCow

Contribution le : Aujourd'hui 16:11:16