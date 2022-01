Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Muhammad Ali vs Sonny Liston 1 #1

Muhammad Ali est allé trop loin dans ses provocations et ses harcèlements à l'encontre de Sonny Liston.

Ce dernier décide alors de donner la peur de sa vie au grand champion



Afficher le spoil Sonny Liston sort un pistolet et fait feu sur Muhammad Ali qui s'enfuit. Le pistolet était chargé à blanc Une vidéo de Muhammad Ali et Sonny Liston pendant la promotion d'un combatMuhammad Ali est allé trop loin dans ses provocations et ses harcèlements à l'encontre de Sonny Liston.Ce dernier décide alors de donner la peur de sa vie au grand champion

