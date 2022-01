Index des forums Koreus.com Topics à Jeux Lost Ark, qui y sera? Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Ca fait un moment que je ne sais pas quoi jouer, j'avais entendu parler de lost ark ici et la vite fait, et depuis hier je me suis un peu plus renseigné dessus et ca à l'air bien sympa.



Donc je fait un petit résumé de ceux que compris :

-mmorpg (même si le côté massive du mmo "massive multiplayer online" a l'air faux, genre team de 4, ou des game jusqu'à 40 mais pas vraiment ouvert de façon illimité commun WoW, Albion, Ragnarok ou on peu être 100, 200, 300 à ce combattre en même temps)

-hack 'n' slash

-free to play (et pas pay to win a ceux qu'ils annoncent, quelque avantage mais pas du pay to win, enfin je l'espère)



Le jeux existe depuis 2019 en Corée, il y a des serveurs en Russie a ceux que j'ai compris aussi et tout leurs avis sont très positif.

Et la configuration minimum du pc est pas super élevé.





Vidéo trailer :



Lost Ark - Official Gameplay Trailer (4K) | Summer Game Fest 2021



