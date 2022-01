Tram cargo à Zurich + Ingénierie Russe

Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1637 Karma: 3801 Un "Cargo Tram" à Zürich, Suisse.

Il semblerait que ce soit un exemplaire unique et peu utilisé.

Mais l'idée est plaisante.



Moteur Russe...

Démarrage difficile, Fonctionnement optimum en descente

Freins peu fiables



Contribution le : Aujourd'hui 17:46:10