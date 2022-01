Les bienfaits des bains glacés

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1646 Karma: 3818

Un homme nous montre et explique les bienfaits de se baigner dans de l'eau glacée

par -50°C, à Yakutsk. Le "bain gelé de guérison" active les défenses immunitaires et guérit des maladies.

Il a 22 ans...







Je me sens obligé de stipuler qu'en fait je ne connais pas son âge... ;)

