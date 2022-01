Options du sujet Imprimer le sujet

FMJ65 La meilleur technique d'autodéfense 3 #1

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 13746 Karma: 4236 Outre le fait que ça tombe sous le sens !

Mais je suis pas foutu d'intégrer une vidéo 9gag !

https://9gag.com/gag/aegDOKv Le gars m'a bien fait marrerOutre le fait que ça tombe sous le sens !Mais je suis pas foutu d'intégrer une vidéo 9gag !

Contribution le : Aujourd'hui 12:07:51

Le_Relou Re: La meilleur technique d'autodéfense 0 #2

Je suis accro Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 831 Karma: 352

@FMJ65 a écrit:

Le gars m'a bien fait marrer Outre le fait que ça tombe sous le sens !

Mais je suis pas foutu d'intégrer une vidéo 9gag !

https://9gag.com/gag/aegDOKv



click droit sur la vidéo , ouvrir dans un nouvel onglet



récupérer le lien de la vidéo , et utiliser la balise |vid| adresse_de_la_vidéo |/vid| remplacer | par des crochets



Vous navigateur est trop vieux Citation :click droit sur la vidéo , ouvrir dans un nouvel ongletrécupérer le lien de la vidéo , et utiliser la balise |vid| adresse_de_la_vidéo |/vid| remplacer | par des crochets

Contribution le : Aujourd'hui 12:22:33