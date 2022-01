Naked Cowboy ne craint pas le froid

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 2257 Karma: 2469





Les intempéries ont paralysé ce week-end pas moins de 70 millions d’Américains. Les Etats de New York et du New Jersey avaient décrété vendredi soir l’état d’urgence face à la tempête, demandant aux habitants « d’éviter à tout prix » les déplacements.

Toujours fidèle à lui-même quelle que soit la météo. Le « Naked Cowboy » a bravé ce samedi la tempête de neige pour chanter, comme à son habitude, à New York vêtu d’un simple slip (et de sa guitare)







