Berceuse grecque

Chant folklorique grecque assez mal interprété



L'original :





Το Αρμενάκι



J'ai les tympans tout déchirés... :'(

Aujourd'hui 20:59:04

Re: Berceuse grecque

Putain la berceuse...comment tu veux qu in gosse s endorme!!

Aujourd'hui 21:10:40