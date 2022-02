Joli réflexe d'un routier

Options du sujet Imprimer le sujet

Une voiture fait un tête à queue en glissant sur une plaque de verglas. Le camion roulant derrière évite de peu le sur accident.

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 13751 Karma: 4241 Ca ne l'a pas fait ciller une seconde !

Il voit largement le truc venir, ça montre bien l'intérêt des distances de sécurité ! Like a bossIl voit largement le truc venir, ça montre bien l'intérêt des distances de sécurité !

