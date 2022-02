Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS A ne pas montrer aux pêcheurs 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1672 Karma: 3924 ! AVERTISSEMENT ! Pêcheurs, ne regardez pas !



Pas de canne à pêche en fibre de verre turbo modelée hyper flexible Cosmo 2000 en vue

Pas de montage de ligne en dyneema

Pas de sonar haute définition à écran tactile embarqué



Pêche au sac plastique d'un enfant dans une rivière.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 13:09:29